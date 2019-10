Kosovo wählt am Sonntag ein neues Parlament

Im Kosovo finden am Sonntag vorgezogene Parlamentswahlen statt. Um die 120 Sitze im Parlament ringen 25 Parteien und Bündnisse. 20 Mandate sind den im jüngsten Staat Europas lebenden Minderheiten vorbehalten, die Hälfte davon der serbischen. Rund 1,9 Millionen Kosovaren können von 7.00 bis 19.00 Uhr in knapp 900 Wahllokalen abstimmen. Mit ersten Hochrechnungen wird am späteren Abend gerechnet.

SN/APA (AFP)/ARMEND NIMANI Wahlkampfabschluss-Veranstaltung der nationalistischen "Vetevendosje"