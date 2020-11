Kosovos Ex-Präsident Thaci in U-Haftanstalt in Den Haag

Kosovos Ex-Präsident Hashim Thaci ist in Den Haag in den Niederlanden verhaftet worden und befindet sich in Untersuchungshaft. Das teilte das Kosovo-Sondertribunal am Donnerstagabend mit. Thaci war nach einer Anklage wegen Kriegsverbrechen als Präsident zurückgetreten, nachdem das Tribunal die Anklage gegen ihn bestätigt hatte. Thaci soll als Chef der Untergrund-Armee UCK für Verbrechen an Zivilisten während des Unabhängigkeitskrieges 1998-1999 verantwortlich gewesen sein.

SN/APA (AFP/Archiv)/ARMEND NIMANI Thaci soll für Verbrechen an Zivilisten verantwortlich gewesen sein