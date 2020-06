Kosovos Präsident Thaci in Den Haag angeklagt

Der kosovarische Präsident Hashim Thaci wird am Kosovo-Kriegsverbrechertribunal wegen Kriegsverbrechen angeklagt. Das Büro des Sonderanklägers in Den Haag erklärte am Mittwoch, Thaci und andere Angeklagten würden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit dem Kosovo-Krieg vorgeworfen, darunter fast 100 Morde.

SN/APA (AFP)/ARMEND NIMANI Thaci muss sich vor dem Gericht in Den Haag verantworten