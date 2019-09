Kräftemessen um No-Deal-Brexit im britischen Parlament

Im Streit um einen EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen beginnt am Dienstag ein beispielloses Kräftemessen zwischen der Regierung und dem Parlament in London. Die Opposition und eine Gruppe von etwa 20 Rebellen aus der konservativen Regierungsfraktion wollen Premierminister Boris Johnson per Gesetz zum Einlenken bei seinem harten Brexit-Kurs zwingen.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Johnson droht, sein Land auch ohne Deal aus der EU zu führen