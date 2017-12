Kranke aus Konfliktregion gebracht

Patienten kamen aus belagerten Vorstädten von Damaskus ins Spital.

Es war Baschar al-Assad persönlich, der am zweiten Weihnachtstag dem Vertreter einer britischen Hilfsorganisation den sofortigen Abtransport von Schwerkranken und Verletzten aus der Ostghouta versprach. Mehr als fünf Monate lang hatte das Internationale Rote Kreuz mit Vertretern des Regimes und der fundamentalistischen "Armee des Islams" verhandelt, bis man sich auf die Modalitäten der Evakuierung geeinigt hatte. Eine von der UNO erstellte Prioritätenliste mit den Namen von knapp 500 Patienten sei in dieser Zeit immer kürzer geworden, weil täglich neue Todesfälle gemeldet wurden, klagte Jan Egelund, der UNO-Nothilfekoordinator für Syrien, vergangene Woche in Genf.