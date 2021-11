Krankenhäuser in Rumänien kollabieren

Rumänische Ärzte verzweifeln an ihrem Land, in dem die Mehrheit die Impfung ablehnt und Verschwörungstheorien anhängt. Rumänien zahlt einen furchtbaren Preis für seinen Abschied von der Realität.

Die Kranken liegen auf dem Boden der Notaufnahme der Floreasca-Klinik im Zentrum von Bukarest neben jenen, für die sich noch ein freies Bett fand. Apparate geben pausenlos Alarm, während Ärzte und Pfleger von einem Patienten zum anderen eilen. Die Warnsignale vereinen sich zum Schrillen eines nicht endenden Notfalls.

Der deutsche Intensivmediziner Florent Josse vom Bundeswehrkrankenhaus in Ulm hat nur ein Wort für das, was er bei seinem ersten Besuch in einem Bukarester Krankenhaus gesehen hat: Hölle. "Patienten mit ...