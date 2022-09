Krankenhaus in der Ukraine getroffen

Bei einem russischen Luftangriff ist nach ukrainischen Angaben ein Krankenhaus in der nordöstlichen Region Sumy getroffen worden. Das Gebäude sei am Morgen zerstört und mehrere Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Dmytro Schwyzkji, am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki ist indes überraschend nach Kiew gereist.

