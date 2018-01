Krankenwagen wurde zur rollenden Bombe

Radikalislamische Taliban verübten verheerenden Anschlag in Afghanistans Hauptstadt Kabul.

Die blutüberströmten Gesichter vom Schrecken gezeichnet, flohen Afghanen aus den qualmenden Ruinen, die ein explodierender Krankenwagen Samstagmittag im Zentrum der Hauptstadt Kabul hinterließ. Einem Selbstmordattentäter der radikalislamischen Talibanmilizen war es gelungen, die Ambulanz an einem Kontrollpunkt der Sicherheitskräfte in die Nähe eines Einkaufszentrums sowie eines wichtigen Krankenhauses vorbei zu steuern. Erst als er an einer Ecke falsch einbiegen wollte, stoppte ihn die Polizei. Die blutige Bilanz: rund 100 Tote und 235 Verletzte.