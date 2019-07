Krankheit, Kämpfe - und kein Ende des Jemen-Kriegs in Sicht

Eine Choleraepidemie wütet, Hunger grassiert. Mehr als drei Millionen Menschen sind auf der Flucht.

Es ist eine gewaltige Zahl: 439.812 Jemeniten, unter ihnen 203.000 Kinder, sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Jemen an Cholera erkrankt. Laut Angaben der Kinderhilfsorganisation Save the Children ist die Zahl der Fälle gegenüber 2018 um mehr ...