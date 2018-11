Kratzer am Sauberfrau-Image

Mit der Annahme von Spenden aus der Schweiz hat die AfD eindeutig gegen das deutsche Parteiengesetz verstoßen. Erklärungen von AfD-Fraktionschefin Alice Weidel wirken wenig glaubwürdig.

"Ich glaube nicht, dass sie sich Vorwürfe machen muss", sagte Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland am Dienstag und gab so seiner Co-Fraktionschefin Alice Weidel Rückendeckung. Wie mehrere Medien berichten, wurden zwischen Juli und September 2017, also mitten im Bundestagswahlkampf, insgesamt 130.000 Euro auf ein Konto des AfD-Kreisverbands Bodenseekreis eingezahlt. Weidel ist dort stellvertretende Vorsitzende. Sie will von den Spenden erst im September erfahren haben, obwohl alle Einzahlungen als "Wahlkampfspende Alice Weidel socialmedia" gekennzeichnet waren.