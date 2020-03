Krawalle bei Studentendemonstration in Chile

Bei Protesten von Schülern und Studenten in Chile ist es zu heftigen Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Vermummte schleuderten am Mittwoch in Santiago de Chile Steine und Brandsätze auf die Polizei, die ihrerseits Tränengas in die Menge feuerte.

SN/AFP/MARTIN BERNETTI Proteste richten sich gegen Regierung von Präsident Pinera