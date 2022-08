Krawalle nach Vorwürfen gegen Argentiniens Vize-Präsidentin

Nach schweren Vorwürfen gegen die argentinische Vize-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner in einem Korruptionsverfahren haben sich Polizisten und Anhänger vor der Wohnung der ehemaligen Staatschefin (2007-2015) gewalttätige Auseinandersetzungen geliefert. Gefolgsleute der linken Politikerin stießen am Samstag in der Hauptstadt Buenos Aires Straßensperren um, wie im Fernsehen zu sehen war. Die Beamten setzten daraufhin Wasserwerfer und Tränengas ein.

SN/APA/AFP/LUIS ROBAYO Argentiniens Vize-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner