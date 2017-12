Krawatten-Protest gegen Regierungschef des Kosovo

Aus Protest gegen die Entscheidung des kosovarischen Premiers Ramush Haradinaj, sein Gehalt zu verdoppeln, haben hunderte Menschen am Dienstag Krawatten beim Regierungssitz in Pristina aufgehängt. In einem Interview hatte der Ministerpräsident gesagt: "Ich muss auf die Höhe meiner Verantwortung achten. Ich muss eine Krawatte haben, ich kann nicht egal wie herumlaufen, ich muss ein Hemd haben."

