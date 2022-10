"Kredite sollen Aufbau der Ukraine finanzieren"

EU-Haushaltskommissar Hahn erklärt, warum gerade jetzt massive Hilfe für die Ukraine wichtig ist und weshalb er nicht von einem Marshallplan spricht.

Noch zeichnet sich kein Ende des Krieges in der Ukraine ab. Im Gegenteil - die Eskalationsspirale dreht sich derzeit ungebremst weiter. Dennoch wird in der EU und darüber hinaus bereits intensiv über den Wiederaufbau in der Ukraine nachgedacht. Vor allem wie man das finanzieren könnte. Die derzeitigen Schätzungen gehen von Wiederaufbaukosten in der Höhe von mehr als 700 Milliarden Euro aus. Die G7-Länder der wirtschaftsstarken Demokratien und die Europäische Union sprachen zuletzt von einem Marshallplan nach dem Vorbild der US-Hilfe für Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Konkrete Zusagen wurden bisher noch nicht gemacht.

EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn sagte dazu den SN am Rande des "Salzburg Europe Summit", der diese Woche in der Mozartstadt stattfand und ganz im Zeichen des Kriegs in der Ukraine stand: "Ich verwende nicht den Begriff Marshallplan, weil der im wesentlichen auf Zuschüssen basierte. Der Schwerpunkt der Wiederaufbauhilfe werden wohl langfristige Kredite sein. " Hahn betonte in diesem Zusammenhang, dass die Ukraine, wenn die territoriale Souveränität wieder hergestellt sei, ein ziemlich reiches Land sei, was Bodenschätze, aber auch die Industrie betreffe. "Das Land ist für Investoren hoch attraktiv." Um das zu untermauern, verwies der Haushaltskommissar auf eine von der EU initiierte Investorenkonferenz nach der Maidan-Bewegung im Jahr 2015: Mit der damaligen Aufbruchsstimmung "hatten wir über 500 Investoren aus 55 Ländern". "Wichtig ist, dass wir den Wiederaufbau im Interesse der Ukraine auch so organisieren, dass er unterstützend bei den Beitrittsbemühungen wirkt", unterstrich Hahn. Stemmen könne man das nur international mit starken Partnern wie den USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Australien und der Weltbank, sagte dazu EU-Kommissarin Ursula von der Leyen auf der am Dienstag von ihr geleiteten Expertenkonferenz zum Wiederaufbau in Berlin. Insgesamt hat der Westen der Ukraine bis Anfang Oktober bereits rund 94 Milliarden an Finanz- und Militärhilfen zugesagt.

Vorerst steht vor allem die Lieferung von Waffen und Munition im Vordergrund. EU-Kommissar Hahn sieht im Moment wenig Chancen auf ein Ende der Kämpfe. Eine Verhandlungslösung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sei nicht in Sicht. "Putin hat eine klare Agenda, dis bis hin zur Inkorporation der gesamten Ukraine geht." Hahn setzt daher auf weitere massive Unterstützung für die Ukraine, bis man in Moskau zum Schluss komme, dass der Preis für eine Fortsetzung des Krieges zu hoch geworden sei.

Ähnlich argumentierte im Gespräch mit den SN der ukrainische Botschafter in Österreich, Vasyl Khymynets, beim "Salzburg Europe Summit": "Wer einen nachhaltigen Frieden will, muss die Ukraine jetzt maximal unterstützen. Alles andere ist nur Wasser auf die Mühlen Putins, der dringend eine Pause benötigt, um danach den Krieg mit neuer Kraft fortführen zu können. Wir haben die Lehren aus 2014 gezogen."

Sowohl Hahn als auch Khymynets nehmen auch die Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen ernst. "Wenn die großen Mächte diese Drohungen ohne entsprechende Antwort lassen, wird das katastrophale Konsequenzen für die ganze Welt haben. Diese Antwort muss unmissverständlich für Putin sein. Es geht in diesem Krieg nicht nur um die Ukraine, es geht um die Sicherheitsordnung für die Zukunft."