Kreml "besorgt" über Lage in Transnistrien

Russland zeigt sich besorgt über die Lage in der von der Republik Moldau abtrünnigen Region Transnistrien. Dort würden äußere Kräfte die Situation anheizen, erklärte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow am Montag. Die Äußerung aus Moskau folgt auf Vorwürfe gegen Moldau, in der prorussischen Region eine Invasion zu planen. Die moldauische Regierung hat dies zurückgewiesen.

Lage in Transnistrien mehr als angespannt