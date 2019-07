Kreml bestreitet Wahlkampffinanzierung für italienische Lega

In der Affäre um angebliche russische Wahlkampfgelder für die italienische Regierungspartei Lega hat sich Moskau zu Wort gemeldet. "Russland hat weder einen Politiker, noch eine politische Partei in Italien finanziell unterstützt", versicherte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA am Mittwoch. Moskau sei zur Zusammenarbeit mit der italienischen Justiz bereit.

SN/APA (AFP/Archiv)/MIGUEL MEDINA Lega-Chef Salvini dementiert Spendenfluss aus Russland