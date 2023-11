Kreml witzelt über Doppelgänger von Putin

Kremlsprecher Dmitri Peskow hat sich öffentlich über Spekulationen um angebliche Doppelgänger des russischen Präsidenten Wladimir Putin lustig gemacht. "Jetzt rätseln Experten, ob es drei oder vier sind und wen wir da jeden Tag sehen", sagte Peskow am Samstag vor Jugendlichen in Moskau mit Blick auf Diskussionen in sozialen Netzwerken um mögliche Doubles des Kremlchefs. "Putin - haben wir einen", sagte Peskow auf dem Forum "Rossija".

BILD: SN/APA/AFP/POOL/GAVRIIL GRIGOROV Ist er es selbst oder ist es vielleicht ein Doppelgänger?