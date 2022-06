Kreml-kritische Aktivistin in Kroatien festgenommen

Eine Kreml-kritische russische Aktivistin aus dem Umfeld der Protestband Pussy Riot ist in Kroatien festgenommen worden. Wie die Band am Mittwoch berichtete, begleitete Aisoltan Nijassowa die Gruppe auf deren Europa-Tournee und wurde am Sonntag bei der Einreise aus Slowenien auf Grundlage eines in Turkmenistan ausgestellten Haftbefehls festgenommen. "Eine Unschuldige sitzt im Gefängnis und muss freigelassen werden", sagte Pussy-Riot-Musikerin Maria Aljochina.

SN/APA/AFP/DENIS LOVROVIC Pussy-Riot-Musikerin Maria Aljochina mit Bandkollegin Lucy Stein