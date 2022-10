Kreml kritisiert Österreich nach Vorwürfen wegen Bombardierung in der Ukraine

Der Kreml weist Vorwürfe aus Wien wegen der Bombardierung der ukrainischen Infrastruktur zurück. Österreich habe "wohl kaum das Recht", von Russland zu verlangen, den Raketenbeschuss der Ukraine zu beenden, erklärte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitri Peskow, am Montagvormittag. Er reagierte damit auf eine Journalistenfrage, in der eine diesbezügliche Forderung des österreichischen Außenministers Alexander Schallenberg (ÖVP) referiert worden war.

"Österreich, wenn wir das richtig verstehen, hat die Ukraine nicht beschuldigt, Schläge auf kritische Infrastruktur in der Russischen Föderation auszuführen", begründete Peskow, ohne weitere Details zu nennen. "Also hat es kein Recht auf solche Aussagen." Er dürfte sich auf das Schweigen des offiziellen Österreichs zum Anschlag auf die Krim-Brücke am Samstag bezogen haben, für den Moskau die Ukraine verantwortlich macht. Der betroffene Teil der Brücke befindet sich nach österreichischer und europäischer Lesart freilich formal auf ukrainischem Staatsgebiet.

Außenminister Schallenberg selbst hatte nach massiven russischen Raketenbeschüssen zahlreicher ukrainischer Städte am Montagvormittag ein sofortiges Ende dieser Attacken gefordert. "Der russische Beschuss von ziviler Infrastruktur in Kiew und anderen Städten der Ukraine ist abscheulich und feig", schrieb er auf Twitter.

#Russia’s shelling of civilian infrastructure in #Kyiv and other cities in #Ukraine is heinous and cowardly. These attacks must stop immediately. Glad that our Embassy staff @AustriaInUA is safe and sound.



We will continue to #StandWithUkraine. — Alexander Schallenberg (@a_schallenberg) October 10, 2022

Schallenberg hatte gleichzeitig erklärt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der österreichischen Botschaft in Kiew in Sicherheit und wohlauf seien. Davon habe sich der Außenminister in einem Telefonat mit dem österreichischen Botschafter in Kiew, Arad Benkö, persönlich überzeugen können, erklärte der APA eine Sprecherin des Außenministeriums.

Es sei nach einem Sperrfeuer mit massiven Wellen von Raketenbeschuss im Moment sehr ruhig in Kiew, tweetete Botschafter Benkö selbst. Es gebe keinen Verkehr und leere Straßen, erläuterte Benkö und schrieb von "täuschendem Sonnenschein an diesem dunklen Tag".

Very quiet in #Kyiv now, after a barrage of massive waves of missile strikes. No traffic, empty streets.

Deceiving sun shines on this dark day.#StandWithUkraine — Arad Benkö (@AradBenkoe) October 10, 2022

Das österreichische Botschaftsgebäude befindet sich in unmittelbarer Nähe eines vom Raketenbeschuss betroffenen Viertels im Zentrum von Kiew. Auf einem veröffentlichten Foto war am Montag eine Leiche auf einer Straßenkreuzung im Schewtschenko-Bezirk zu sehen, die nur etwa 300 Meter von der Botschaft entfernt ist.