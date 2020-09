Kreml weist Verantwortung im Fall Nawalny zurück

Das russische Präsidialamt hat eine Verantwortung an der Vergiftung des Oppositionspolitikers Andrej Nawalny zurückgewiesen. Daher gebe es auch keine Grundlage für Sanktionen gegen Russland in diesem Fall, erklärte der Kreml in Moskau am Donnerstag. Kreml-Sprecher Dmitry Peskow warnte vor voreiligen Schlüssen. Peskow sagte weiter, dass der Fall niemandem Vorteile bringe.

SN/APA (dpa)/Kay Nietfeld Der Kreml-Kritiker wird in der Berliner Charité behandelt