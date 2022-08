Kreml will IAEA-Inspekteure in Saporischschja

Russland will nach eigenen Angaben alles dafür tun, dass Inspekteure der Internationalen Atomenergie-Agentur IAEA das Gelände des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja inspizieren können. Das sagte die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa. Der Vertreter Russlands bei der IAEA ergänzt, ein Besuch von Experten der UNO-Behörde in dem AKW im Südosten der Ukraine könne in naher Zukunft organisiert werden.

SN/APA/AFP/ANDREY BORODULIN Russland schlägt eine Feuerpause rund um das AKW vor