Kreml wirft USA Anheizen des Ukraine-Konflikts vor

Russland hat den USA vorgeworfen, durch das Versetzen tausender US-Soldaten in erhöhte Alarmbereitschaft die Spannungen im Ukraine-Konflikt anzuheizen. "Die USA sorgen für eine Eskalation der Spannungen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag. "Wir beobachten diese US-Aktivitäten mit großer Besorgnis." Peskow bestätigte zugleich, dass Präsident Wladimir Putin in den kommenden Tagen mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron telefonieren werde.

SN/APA/AFP/NATALIA KOLESNIKOVA Peskow sieht USA als Grund für die Spannungen