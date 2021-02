Kremlgegner Nawalny muss dreieinhalb Jahre ins Gefängnis

Der Kremlgegner Alexej Nawalny ist in einem international scharf kritisierten Prozess zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Eine Moskauer Richterin begründete das Urteil am Dienstagabend mit der Verletzung von Bewährungsauflagen in einem früheren Prozess. Anhänger Nawalnys riefen unmittelbar nach der Urteilsverkündung zu Protesten in Moskau auf.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Alexej Nawalny vor einem Moskauer Gericht