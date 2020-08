Alexej Nawalny piesackt den Kreml, wo es nur geht. Nun liegt der 44-jährige Kremlkritiker auf der Intensivstation im Koma. Der Verdacht: Vergiftung.

Alexej Nawalny war auf dem Heimweg aus Sibirien, als er im Flieger nach Moskau plötzlich zusammensackte. Nach einer Notlandung in Omsk brachten ihn Ärzte in eine Klinik der sibirischen Industriestadt. Seitdem liegt der 44-jährige Kremlkritiker im Koma, angeschlossen an ein ...