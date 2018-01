Kremlkritiker Nawalny bei Protesten in Moskau festgenommen

Der Kremlkritiker Alexej Nawalny ist am Sonntag bei Protesten der Opposition in Moskau festgenommen worden. Das teilte der 41-Jährige über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Nawalny hatte zu landesweiten Demonstrationen gegen Präsident Wladimir Putin aufgerufen, die unter anderem in der Hauptstadt verboten worden waren.

SN/APA (AFP)/MLADEN ANTONOV Alexej Nawalny hatte zu den Protesten aufgerufen