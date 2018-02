Kremlkritiker Nawalny nach Festnahme in Moskau wieder frei

Kremlkritiker Alexej Nawalny ist rund drei Wochen vor der Präsidentenwahl vorübergehend in Moskau festgenommen worden. Ein Polizist habe ihn nach dem Verlassen einer Zahnarztpraxis mitgenommen, twitterte Nawalny am Donnerstag. In einer Polizeistation habe man ihm Dokumente überreicht, laut denen er wegen Planung nichtgenehmigter Proteste gegen das Gesetz verstoßen haben soll.

SN/APA (AFP)/FREDERICK FLORIN Der 41-Jährige ruft zum Boykott der Präsidentenwahlen auf