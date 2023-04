Kreuzweg-Prozession am Kolosseum ohne den Papst

Der Kreuzweg am Kolosseum in Rom hat am Karfreitag ohne den am vergangenen Samstag aus dem Krankenhaus entlassenen Papst Franziskus stattgefunden. "Aufgrund der großen Kälte dieser Tage" verfolgte das Oberhaupt der katholischen Kirche die Prozession am Abend von dem Gästehaus Santa Marta aus, in dem er wohnt. Er schloss sich dem Gebet derjenigen an, die sich mit der Diözese Rom am Kolosseum versammelten, erklärte der Vatikan.

BILD: SN/APA/AFP/ANDREAS SOLARO 10.000 Gläube nahmen an der Prozession teil