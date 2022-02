"Krieg? Ach, hören Sie mir auf!"

Ein Streifzug durch das Zentrum von Moskau. Der Ukraine-Konflikt zieht seine Spuren.

Seit Tagen schneit es in Moskau. Orangefarbene Schneeräumfahrzeuge fahren im Konvoi durch die Stadt. Männer und Frauen arbeiten im Akkord: Gehsteige müssen freigeräumt, Spielplätze enteist werden. Swetlana, Olga und Arina machen kurz Pause. Ihre Nachnamen wollen sie nicht nennen, der Arbeitgeber könnte ja schimpfen. Arina packt die Thermoskanne aus, Olga stellt die Schaufeln zur Seite. Die Unterführung am Nowinski-Boulevard haben die drei Kommunalarbeiterinnen an diesem Vormittag schon freigeschaufelt. Sie machen Witze, über sich und die Passanten. Die Stimmung ist ausgelassen. ...