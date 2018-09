Krieg auf vielen Ebenen

In Syrien tobt auch ein Kampf hinter den Kulissen. Warum Israel zunehmend iranische Militärs und Einrichtungen in Syrien angreift.

Ein Kurzschluss soll vor wenigen Tagen Tausende Damaszener aus dem Schlaf gerissen haben. Der Defekt habe ein Feuer in einem Munitionsdepot nahe der syrischen Hauptstadt ausgelöst, behauptete die offizielle iranische Nachrichtenagentur IRNA. Der Feuerball, der in den Nachthimmel stieg, war so gewaltig, dass es einem Stadtbewohner schien, "als sei über Damaskus für fünf Sekunden die Sonne aufgegangen".