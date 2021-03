Krieg im Jemen spitzt sich zu - 120 Tote bei Gefechten

Die Kämpfe zwischen den Houthi-Rebellen im Jemen und Saudi-Arabien, das dort an Seite der Regierung gegen die Aufständischen kämpft, spitzen sich weiter zu. In der ölreichen Provinz Marib im Nordjemen tobten am Wochenende schwere Gefechte, gleichzeitig starteten die Rebellen eine Angriffswelle mit Drohnen auf Ziele in Saudi-Arabien. Das vom Königreich angeführte Militärbündnis flog unterdessen Luftangriffe in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa.

SN/APA/AFP/MOHAMMED HUWAIS Houthi-Kämpfer am Sarg eines Gefallenen