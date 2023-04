Krieg im Sudan: Zwei Männer kämpfen blutig um die Macht

Die Versuche, im Sudan eine demokratische Regierung zu etablieren, sind bisher alle im Keim erstickt worden. Zwei Militärführer spielen dabei eine verhängnisvolle Rolle.

Der blutige Machtkampf zweier Militärführer im Sudan ging am Mittwoch mit unverminderter Härte und ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung vor allem in der Hauptstadt Khartum weiter. Gleichzeitig gab es erneute Bemühungen um einen Waffenstillstand. Tausende Menschen flüchteten, während die Luftangriffe zunahmen. 39 der 59 Krankenhäuser sind offenbar in Khartum außer Betrieb, wie das sudanesische Ärztekomitee am Mittwoch mitteilte. Viele Menschen sitzen ohne Strom und Trinkwasser in ihren Wohnungen fest, Nahrungsmittelvorräte schwinden. So wurde zum Beispiel auch ein Mitarbeiter der EU-Kommission angeschossen, der Leiter des Büros der Generaldirektion Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz (ECHO) in Khartum.

Die beiden Militärführer, die vor vier Jahren noch Seite an Seite mit der demokratischen Widerstandsbewegung den langjährigen Diktator Omar al-Bashir stürzten und damit der korrupten islamistischen Regierung ein Ende bereiteten, kämpfen seit dem vergangenen Wochenende ohne Rücksicht auf Verluste um die Macht. Vor vier Jahren jubelte das Volk ihnen auf den Straßen Khartums zu, weil sich Abdel Fattah Burhan, General der regulären Streitkräfte, und Mohammed Hamdan Daglo, genannt Hemiti, Führer der sogenannten Rapid Support Forces, auf die Seite der zivilen Proteste gegen Omar al-Bashir stellten. "Die Bilder gingen um die Welt. Sudan wurde zum Sinnbild dessen, was friedlicher Widerstand erreichen kann", betont Marina Peter, die Leiterin des Sudan- und Südsudan-Forums in der Heinrich-Böll-Stiftung, in einem Kommentar. Dass sowohl Burhan als auch Hemiti keine Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nehmen, wenn es um ihre Interessen geht, haben sie schon früher bewiesen.

Peter verweist auf Hemiti als einstigen Führer der Janjaweed, der berüchtigten Reitermilizen, die zum Beispiel in Darfur für Massenmord und Vertreibung auf Geheiß der Regierung verantwortlich waren. Auch die Karriere von Abdel Fattah Burhan begann dort mit einem der größten Blutbäder des 21. Jahrhunderts. Von 2003 bis 2008 fand in der Region Darfur im Westen des Sudan ein Krieg statt, in dem rund 300.000 Menschen getötet und rund drei Millionen vertrieben wurden. Hemiti wurde von Diktator al-Bashir 2013 dann zum Chef der neu gegründeten Rapid Support Forces (RSF) ernannt. Die RSF waren dem Präsidenten direkt unterstellt und galten als sein Schutzwall gegen einen möglichen Putsch der Armee. Die Loyalität des Milizenchefs mit seinem langjährigen Förderer endete jedoch abrupt 2019, als Al-Bashir wegen der wachsenden Proteste vor dem Sturz stand.

Marina Peter verweist darauf, relevante Stimmen aus der sudanesischen Zivilgesellschaft hätten immer wieder darauf hingewiesen, dass es viel zu riskant sei für einen wirklichen Umbau zu einer demokratischen Gesellschaft, den militärischen und noch dazu überwiegend islamistisch geprägten Führern zu vertrauen. Diese Warnung erwies sich schon 2021 als berechtigt, als Burhan und Hemiti im Gleichschritt den Premierminister absetzten und wichtige Vereinbarungen im Übergangsrat nach dem Sturz von Dikator al-Bashir außer Kraft setzten. Seither wird der Sudan faktisch von einer Militärjunta regiert. Hemiti war Burhans Stellvertreter.

Die sudanesische Bevölkerung gab ihren Kampf für einen demokratischen Wandel dennoch nicht auf. Im Dezember 2022 einigten sich die Militärs und zivile Kräfte auf ein Abkommen, das unter anderem vorsah, eine neue Übergangsregierung einzusetzen. Zwei der Punkte dort führten nach Angaben Marina Peters nun zum seit Langem befürchteten, offenen Machtkampf zwischen Hemiti und Burhan: die Eingliederung der RSF in die regulären Streitkräfte sowie die Frage der Rechenschaftspflicht für die Massaker. Ein Grund dürfte auch die Kontrolle über die reichen Goldvorkommen im Land sein. An diesen Geschäften ist offenbar auch die Söldnergruppe Wagner des Putin-Vertrauten Jewgenij Prigoschin beteiligt. Vor allem Hemeti soll in den vergangenen Jahren seine Kontakte zu Russland intensiviert haben.

Die Sudan-Expertin Peter hat derzeit wenig Hoffnung auf eine demokratische Wende. Die Gefahr eines wieder erstarkten Islamismus oder eines Auseinanderdriftens des Sudans entlang ethnischer Linien sei nicht gebannt. "Es wird entscheidend darauf ankommen, wie sich Nachbarn, Verbündete und die Internationale Gemeinschaft verhalten", betont sie.