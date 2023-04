Krieg in der Ukraine: EU sollte über den Tag hinausdenken

Der russische Präsident Putin wird nicht ablassen von seinen Versuchen, die politische Landkarte Europas wie in der Ukraine mit Gewalt zu verändern. Wie aber will man in Europa mit einem daueraggressiven Russland umgehen? Antworten gesucht.

An der Front im Donbass herrscht weiter ein blutiges Patt. Die russische Armee versucht seit neun Monaten, Bachmut einzunehmen. Haus um Haus rücken Söldner und Soldaten vor, oder richtiger: Ruine um Ruine. Der ukrainische Präsident Selenskyj wiederum hat die Parole ausgegeben, keinen Zentimeter mehr preiszugeben. Also kämpfen auch die Verteidiger um jeden Trümmerhaufen. All das geschieht unter enorm hohen Verlusten. Unterdessen wartet die westliche Welt auf die angekündigte ukrainische Offensive. Erst danach werde man sehen, ob die Zeit für eine diplomatische Initiative gekommen sei. So sagen es die meisten Politiker, Militärs und Sicherheitsexperten. Ihre Hoffnung: Vielleicht gelingt der Ukraine dank westlicher Waffentechnik ja doch noch die Befreiung größerer Gebiete. Denkbar ist das, aber nicht sehr realistisch. Deshalb ist es allerhöchste Zeit, über den Tag hinauszudenken. Denn in einem durchaus plausiblen Szenario stellt sich die Lage im kommenden Herbst nicht viel anders dar als jetzt. Und dann? Dann wird der Westen Selenskyj vermutlich zu Verhandlungen drängen. Was aber, wenn Wladimir Putin Njet sagt? Der Kremlchef hat wiederholt klargestellt, dass er sich in einem Endkampf um eine neue Weltordnung sieht.

Was sagen Emmanuel Macron, Olaf Scholz und andere EU-Spitzen? Nein, Putin wird nicht ablassen von seinen Versuchen, die politische Landkarte Europas mit Gewalt zu verändern. Jeder Frieden birgt für Putin die Gefahr, dass die Menschen in Russland beginnen, ihn an seiner Innenpolitik zu messen. Und weil die Bilanz so verheerend ausfällt, wird der Kremlchef weiter auf außenpolitische Eskalation setzen. Deshalb lautet die zentrale Frage: Wie wollen wir in Europa mit einem daueraggressiven Russland umgehen? Im Zweifel auch ohne US-Hilfe. Dazu würde man von Emmanuel Macron, Olaf Scholz und anderen EU-Granden gern etwas Substanzielles hören.