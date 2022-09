Pianist Evgeny Khmara zu Gast in Salzburg: "Es ist ein Wunder, dass wir noch Ukrainer sind"

Der Pianist und Komponist Evgeny Khmara kämpft europaweit mit den Mitteln der Musik für sein Land. Zuletzt besuchte er Salzburg.

Mit sieben Jahren komponierte er sein erstes Musikstück, heute ist der 34-jährige Pianist Evgeny Khmara einer der populärsten Künstler in der Ukraine. Einem Benefizkonzert in Wals-Siezenheim folgte dieser Tage ein Auftritt bei den Filmfestspielen in Venedig. Evgeny Khmara versteht sich derzeit nicht nur als Pianist und Komponist, er sieht sich auch als Botschafter seines Landes. Mit Benefizkonzerten in ganz Europa, rund 20 im Monat, finanziert er nicht nur Fahrzeuge für das ukrainische Militär und Hilfe für Flüchtlinge. "Ich will mit ...