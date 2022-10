Russisches Oberhaus stimmt für Annexion ukrainischer Gebiete

Nach der Duma hat auch das russische Oberhaus für die Annexion der vier besetzten Gebiete in der Ukraine gestimmt. Dem einstimmigen Beschluss des Föderationsrats zufolge sollen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson - etwa 18 Prozent des international anerkannten ukrainischen Staatsgebiets - der Russischen Föderation angehören. Die Vorlage geht jetzt zurück an Präsident Wladimir Putin, nach dessen Unterschrift ist sie in Kraft.

SN/APA/AFP/HANDOUT Nach der Duma nickte der Förderationsratdie die Annexion einstimmig ab