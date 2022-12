Krieg in der Ukraine stürzt OSZE in Krise

Der Gipfel der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit endet in einem Fiasko. Russlands Außenminister war ausgeladen worden.

Hängende Köpfe in Łódź: Der amtierende und der künftige Vorsitzende der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sitzen nach zwei Gipfeltagen vor der internationalen Presse. Es gebe dieses Jahr keine Abschlusserklärung und keine von allen 57 Mitgliedsstaaten unterschriebenen Dokumente, muss Polens Außenminister Zbigniew Rau zerknirscht bekannt geben. "Es ist das schwierigste Jahr in der Geschichte der Organisation, der Grund dafür ist bekannt", sagt Rau und verweist auf den russischen Angriffskrieg gegen das OSZE-Mitglied Ukraine. "Es gibt keine Resolution, ...