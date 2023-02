US-Präsident Biden in Kiew - "Historischer und mutiger Besuch"

US-Präsident Joe Biden attestiert Wladimir Putin bei seiner Visite in Kiew ein schlechtes Urteilsvermögen.

Podcast "Hinter den Schlagzeilen"

Die Sirenen heulen am Montagvormittag auf. Doch die Kiewer lassen sich von dem schrillen Ton nicht mehr im Alltag stören. Ein weiterer Tag im Krieg mit Russland hat begonnen. Noch weiß niemand, dass ein prominenter Gast den Luftalarm miterlebt hat: US-Präsident Joe Biden erreichte am Morgen die ukrainische Hauptstadt.

Die Stadt lebt nach fast einem Jahr mit dem Krieg wie mit einer zweiten Haut, die niemand will. Während Joe Biden zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj der Toten des Krieges gedenkt, wimmelt es in den Straßen der Innenstadt von Menschen. Sie strömen in die Geschäfte. Einige sitzen auf den Terrassen der Cafés und genießen in der Jahreszeit ungewohnte Sonnenstrahlen. Der Himmel über Kiew ist blau. Die Kulisse am zentralen Maidanplatz wirkt perfekt für einen historischen Staatsbesuch.

Es ist das erste Mal, dass ein US-Präsident ein Kriegsgebiet besucht, ohne dass - wie etwa im Irak oder in Afghanistan - auch eigenes Militär dort ist. Das sei "historisch" und "nie da gewesen", heißt es am Montag aus dem Weißen Haus.

Als eine "historische" und "mutige" Visite lobt auch der ukrainische Staatschef Selenskyj Bidens Ankunft auf dem roten Teppich im Präsidentenpalast. Gepanzerte Fahrzeuge versperren den Weg dorthin. Wer vom Maidanplatz die Instytutska-Straße entlanggeht, stößt auf eine Straßensperre.

Internationale Fernsehteams haben sich unterhalb des Hotels Ukrajina auf dem Maidan platziert. Viele nutzen eine Rasenfläche als Drehort. Zwei junge Frauen machen mit Kaffeebechern in der Hand Mittagspause. Die Nachricht vom hohen Besuch aus Washington scheint ihnen die Pause zu versüßen. "Es ist großartig, dass Biden in Kiew ist. Der erste Besuch eines US-Präsidenten seit 15 Jahren. Dass er jetzt kommt, ist ein Zeichen", sagt die eine. Ein Zeichen wofür? "Wir merken an solchen Besuchen, dass die Welt hinter uns steht", sagt sie.

"Ich hielt es für entscheidend", betont Biden selbst in Kiew, dass es am Jahrestag der russischen Invasion "keinerlei Zweifel" an der Unterstützung der USA gebe. Washington werde der Ukraine so lange helfen, bis der Krieg zu Ende sei.

Biden soll selbst entschieden haben, die Reise trotz der Gefahren zu unternehmen, um Kremlchef Wladimir Putin zu zeigen, dass die Front gegen Russland geschlossen ist. "Putin dachte, dass die Ukraine schwach und der Westen gespalten ist. Er dachte, dass er uns überrumpeln könnte. Ich glaube nicht, dass er das noch denkt", sagt Biden. In seiner Rede erwähnt er, dass die westlichen Verbündeten Kiew bereits 700 Panzer, Tausende Schützenpanzer und Artilleriesysteme sowie knapp zwei Millionen Artilleriegeschosse geliefert hätten. Und er kündigt mehr Nachschub an. Biden sicherte Selenskyj neue Waffenlieferungen zu: Panzerabwehrraketen, Artillerie und Munition im Wert von 500 Millionen Dollar.

Die Ukraine bittet aber auch um andere Gaben aus Washington. Sie wünscht sich die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen und Langstreckenraketen vom Typ Atacms. Sie können bis zu 300 Kilometer entfernte Ziele treffen. Mit Atacms ausgerüstet könnte die Ukraine russische Nachschubrouten weit hinter der Front ausschalten und auch den Süden der 2014 von Russland annektierten Krim angreifen. Dieselben Möglichkeiten böten auch die F-16-Kampfjets - theoretisch, denn die russische Flugabwehr gilt als sehr effizient. Die USA haben der Ukraine zuletzt Raketen mit einer Reichweite von bis zu 150 Kilometern geliefert. Die Amerikaner zögerten zu Beginn des Krieges überhaupt mit der Lieferung von Raketen. Das Argument ist bis heute gleich geblieben. Washington fürchtet, mit der Bereitstellung immer schwererer Waffen irgendwann Kriegspartei zu werden. Die Ukraine wirbt dagegen für die Lieferungen. Da die Ausbildung an F-16-Maschinen allerdings Monate in Anspruch nimmt, gehen auch Experten davon aus, dass eine Lieferung für die Abwehr der angekündigten Frühjahrsoffensive der Russen zu spät käme.

Die Freude über neue Munition dürfte bei Präsident Selenskyj dennoch groß sein. Der Mangel an Geschossen setzt der ukrainischen Armee zu. Die Bestände der europäischen Partner neigen sich dem Ende zu. Die Produktion in Europa kommt kaum noch nach.

Der amerikanische Präsident reiste von Kiew weiter nach Warschau. Der Besuch am Dienstag ist länger bekannt. Über die Blitzvisite des US-Präsidenten in der Ukraine wurde die Öffentlichkeit aber im Dunkeln gelassen. Noch am Sonntagabend verschickte das Weiße Haus ein Reiseprogramm, auf dem nachzulesen war, dass Biden erst am späten Montagabend nach Warschau abfliegen werde. Zu diesem Zeitpunkt allerdings befand sich Biden bereits in Osteuropa. Sein Flugzeug hatte die amerikanische Hauptstadt in den frühen Morgenstunden des Sonntags verlassen. An Bord befanden sich eine Handvoll enger Beraterinnen und Berater und zwei Journalisten, die zur Verschwiegenheit verpflichtet worden waren. Kiew erreichte er per Zug.