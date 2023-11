Krieg gegen die Ukraine: Es war zu dunkel, um nicht zu töten

Russische Soldaten starten einen Rachefeldzug, weil sie Alkohol nicht gratis bekommen. Eine neunköpfige Familie wird ausgelöscht.

Daryna Melashenko

Zwei Männer schlichen sich in das Haus einer Großfamilie, die gerade den Geburtstag der Großmutter gefeiert hatte. Sie kamen auf einem Motorrad und hielten Sturmgewehre mit Schalldämpfern in den Händen. Am nächsten Morgen wurden die Eltern, Kinder und Gäste tot in ihren Betten gefunden, erschossen im Schlaf.

In einem Paralleluniversum wäre dies vielleicht eine Handlung für einen Krimifilm. Leider war dies die traurige Realität, und zwar ein weiterer Akt des Terrors, den die Russen während des Krieges begangen haben. Im Gegensatz zu Krimis gab es hier auch keine Logik, nur reine Grausamkeit.

Alles geschah am 27. Oktober in der vorübergehend besetzten Stadt Wolnowacha in der Region Donezk. Die Bewohner erzählten Medien, dass die Familie Kapkanets zuvor die Aufforderung des russischen Militärs abgelehnt hatte, ihnen Alkohol zu verabreichen. Kostenlos, denn sie schützten ja die Familie. Schließlich schätzten "die Schützer" die Verweigerung des Schnapses auf neun Menschenleben.

Die 51-jährige Großmutter Tetjana hatte gerade ihren Geburtstag gefeiert. Zusammen mit ihrem Mann Eduard führte sie eine Landwirtschaft, sie liebten beide die Natur. Ihre Söhne Oleksandr und Andrij halfen bei ihrem kleinen Geschäft. Oleksandr hatte kurz vor dem großen Krieg Kateryna, eine Bahnangestellte, geheiratet. Andrij und seine Frau Natalija hatten zwei Kinder, die achtjährige Nastja und den erst vierjährigen Mykyta. Das neunte Opfer war Dmytro, der jüngere Bruder einer der Schwägerinnen. Er wollte Traktorfahrer werden.

Die russischen Soldaten Anton Sopow und Stanislaw Rau stehen unter Verdacht, dieses schreckliche Verbrechen begangen zu haben. Laut dem russischen Gerichtsvollzieherdienst hatten beide mit Schulden zu kämpfen und konnten ihre Kredite nicht zurückzahlen. Möglicherweise sind sie deshalb in den Krieg gezogen. Während der Ermittlungen gaben die Verdächtigen zu, dass sie betrunken waren und sich an den Männern rächen wollten, wobei sie die Frauen und Kinder "versehentlich" töteten. Sie behaupteten, dass es "zu dunkel" war.

Sopow und Rau waren keine gewöhnlichen Soldaten, sondern wurden in einer Reportage im russischen Fernsehen als vorbildliche Krieger gezeigt und begleiteten persönlich den russischen Gouverneur des Gebiets Kamtschatka in das Kriegsgebiet. Laut Nachbarn kamen am Morgen nach dem Mord hochrangige russische Militärs zu dem Haus. Sie inspizierten das Haus und forderten Zeugen auf, über die Geschehnisse zu schweigen.

Die Familie Kapkanets wurde bereits beerdigt. Auf den Gräbern der Erwachsenen liegen Blumen und auf den Gräbern der Kinder bunte Spielsachen. Fotos dieser und anderer Opfer der russischen Aggression sind jetzt auf der Website des ukrainischen Projekts "Gedenkstätte: Getötet durch Russland" zu sehen. Wir werden sie nie vergessen.





