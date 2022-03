Kriegsgewinner Dubai - das Exil für reiche Russen

Ob Luxusyachten oder Privatjets: Oligarchen versuchen, ihr Vermögen vor den Sanktionen des Westens in Sicherheit zu bringen. In Dubai sind sie herzlich willkommen.

Das in Dubai ansässige Lifestyleportal "Russkiye Emirati", zu Deutsch: "Russische Emirate", bietet seinen Leserinnen und Lesern auf der Website eine Auswahl viel gestellter Fragen. Mit über 83.000 Klicks ist jene nach einer "emiratischen Staatsbürgerschaft für Russen" die häufigste.

Einen "Goldenen Pass", wie etwa auf Zypern, Malta oder in Bulgarien, können sich Russen in den Emiraten nicht erkaufen. Die Staatsbürgerschaft des Staatenbunds erhalten in der Regel nur lokale Araber. Jedoch gibt es ein Schlupfloch: Wer mindestens 272.000 Dollar in ...