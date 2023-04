Kriegsparteien im Jemen beenden Gefangenenaustausch

Die jemenitische Regierung und die Houthi-Rebellen haben einen Gefangenenaustausch erfolgreich beendet: Rund 900 Menschen seien innerhalb von drei Tagen wieder mit ihren Familien vereint worden, teilte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) am Sonntag mit. Aufnahmen in arabischen Medien zeigten, wie ehemalige Gefangene nach der Ankunft in ihren Heimatstädten von glücklichen Angehörigen begrüßt wurden.

BILD: SN/APA/AFP/MOHAMMED HUWAIS Rund 900 Menschen wieder mit ihren Familien vereint