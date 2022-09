Kriegswende: "Wir sind nicht Afghanistan"

Der ukrainische Sieg im Donbass bedeutet eine Kriegswende. Russland könnte auf weitere Schlappen mit bösen Eskalationen reagieren.

Er habe sich die Flagge Russlands und das sowjetische Siegesbanner unter den Arm geklemmt, erzählt ein Sanitätsmajor der halbstaatlichen russischen Zeitung "Komsomolskaja Prawda". "Und so bin ich mit ihnen am Herzen aus der Einkreisung herausgekommen." Russlands Medien beschwören Heldenbilder aus den ersten Monaten des "Großen Vaterländischen Krieges" gegen Hitlers Wehrmacht. Damals wurden Hunderttausende Rotarmisten eingekesselt, ehe die Sowjettruppen in der Abwehrschlacht von Moskau die Wende erzwangen.

Jetzt aber sieht es nach einer Kriegswende gegen Russland aus. In den vergangenen Tagen haben die ukrainischen Streitkräfte die russischen Truppen im Raum Isjum zerschlagen. Sie retteten sich durch einen fluchtartigen Rückzug vor der Einkesselung. Laut Berichten aus der Bevölkerung ließen die Russen große Mengen an Gerät und Munition zurück. Die Ukrainer vertrieben die Russen auch aus einem Großteil der Charkiwer Region weiter nördlich und erreichten an mehreren Stellen die Staatsgrenze. "Eine Sensation", kommentiert der russische Exilsender TV Doschd. Auch an anderen Frontabschnitten stehen Putins Einheiten unter Druck. Westliche Militärexperten diskutieren, ob die Ukrainer nach sechs Monaten in der Defensive das Blatt entscheidend gewendet haben. Brigadier Philipp Eder, Leiter der Abteilung Militärstrategie im Generalstab des österreichischen Bundesheeres, sagt im SN-Gespräch: "Für die ukrainischen Planer ist ein Traum aufgegangen. Für den Kreml ist nicht nur schmerzlich, dass mit dem Vorstoß der Ukrainer auch der Nachschub für die Truppen im Donbass abgeschnitten ist. Noch schmerzlicher ist, dass selbst in russischen sozialen Medien der Eindruck entstanden ist, das eigene Militär laufe nach Hause und sei unfähig."

Die russische Truppenkonzentration bei Isjum galt als nördlicher Angelpunkt der seit Anfang April laufenden Großoffensive gegen die ukrainischen Positionen im Donbass. Von dort versuchten russische Truppen monatelang auf die Stadt Slowjansk vorzustoßen, um danach Kramatorsk, die wichtigste ukrainische Stadt im Donezker Gebiet, einkreisen zu können. Nach dem Verlust der Verkehrsknotenpunkte Isjum und Kupjansk ist das nicht mehr möglich. Und das Minimalziel Wladimir Putins in der Ukraine, die "Befreiung" des gesamten Donbass, ist in weite Ferne gerückt.

"Man kann von einer strategischen Wende reden", sagt Oleksij Melnyk, Sicherheitsexperte des Kiewer Rasumkow-Instituts. Auch das US-Institut für Kriegsstudien erwartet, dass die Ukrainer künftig immer häufiger Ort und Charakter der Kampfhandlungen bestimmen.

Die Fachwelt ist einig, dass die Lieferung moderner Geschütze den ukrainischen Durchbruch mit ermöglicht hat. Vor allem die HIMARS-Raketenwerfer aus den USA, die die russischen Gegenstücke an Reichweite und Genauigkeit deutlich übertreffen, gelten als entscheidend. Die "New York Times" zitierte am Montag US-Regierungsbeamte, man habe den Ukrainern Aufklärungsdaten zur Verfügung gestellt. "Sie wussten genau, wo die Russen unterbesetzt sind", sagte Brigadier Eder. Die Ukraine suchte den schwächsten Punkt der russischen Streitkräfte für ihren Angriff.

Oleksij Melnyk betonte, die Lieferung der westlichen Waffensysteme sei für die Ukraine unverzichtbar. Zu Beginn des Krieges sei die Ukraine immer wieder mit Afghanistan verglichen worden, wo die USA und ihre Verbündeten Milliarden Dollar in Ausbildung und Ausrüstung der Armee gesteckt hätten - "mit dem bekannten Ergebnis". Doch "wir sind nicht Afghanistan". Die Ukraine verfüge über professionelle und motivierte Soldaten sowie "ein schlagkräftiges taktisches und strategisches Konzept", sagt Melnyk.

Russlands Kommandeure antworteten auf den ukrainischen Vorstoß mit Angriffen auf zivile Infrastruktur. Nachdem schon am Sonntag zahlreiche Raketen auf Strom- und Wasserwerke in Charkiw und andere Städte gefeuert worden waren, fielen am Montag nach neuen Einschlägen erneut Strom und Wasser in Charkiw aus. Melnyk und andere ukrainische Experten warnen, weitere russische Schlappen könnten eskalierende Racheakte nach sich ziehen, einschließlich des Einsatzes taktischer Atomwaffen oder radioaktiver Provokationen im Atomkraftwerk Saporischschja.

Russische Propagandisten beschwören schon jetzt Untergangsszenarien. "Kiew und seine Kuratoren brauchen die Vernichtung Russlands", erklärte der Moskauer Stadtrat Andrej Medwedew am Montag auf seinem Telegram-Kanal.