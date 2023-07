Krim-Brücke für Selenskyj legitimes militärisches Ziel

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte am Freitag, die Brücke, die die Halbinsel Krim mit Russland verbindet, bringe "Krieg statt Frieden" und sei daher ein militärisches Ziel. "Dies ist die Route, die genutzt wird, um den Krieg mit Munition zu versorgen, und das geschieht täglich. Dadurch wird die Krim-Halbinsel militarisiert", erklärte Selenskyj per Videoschaltung auf der Aspen-Sicherheitskonferenz in den USA.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/CLODAGH KILCOYNE Die Brücke bringe 'Krieg statt Frieden', so Selenskyj