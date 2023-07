Krim-Brücke nach "Notfall" nicht befahrbar - Zwei Tote

Bei einem möglichen Angriff auf die Brücke zu der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind nach Behördenangaben zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann und eine Frau seien in ihrem Auto am Montag gestorben, teilte der Gouverneur des russischen Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, mit. Die Tochter des Paars sei verletzt worden. In sozialen Netzwerken wurde von Explosionen berichtet, offiziell war von einem "Notfall" die Rede.

BILD: SN/APA/AFP/STRINGER Explosionen an der Krim-Brücke bei Kertsch gemeldet

Das russische Verkehrsministerium teilte mit, dass es Schäden an der Fahrbahn gebe, die Brückenkonstruktion sei intakt. Der Verkehr sei im Bereich des 145. Stützpfeilers der Brücke gestoppt worden, teilte das Oberhaupt der von Russland als Teilrepublik angesehenen Krim, Sergej Aksjonow, bei Telegram mit. Der Zugverkehr über die Krim-Brücke rief später wieder an. Ein Zug habe den Bahnhof von Kertsch verlassen und sei über die Brücke auf dem Weg nach Moskau, berichtet die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass Montagfrüh. Auf der Krim ist gerade Hochbetrieb wegen der Ferienzeit. Der Vorfall auf der Krim-Brücke könnte dem ukrainischen Militär zufolge eine Provokation Russlands sein. Das Vorgehen und das folgende lautstarke Bekanntmachen sei typisch, sagt die Sprecherin des ukrainischen Kommandos Süd, Natalja Humeniuk, im Sender Rada. Der von Russland eingesetzte Präsident des Parlaments der Krim beschuldigte wiederum die Ukraine, für den Vorfall auf der Brücke verantwortlich zu sein. Es stecke das "terroristische Regime" der Ukraine dahinter, zitiert die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Wladimir Konstantinow.