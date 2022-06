Krimi um Verbrenner-Aus

Europas Umweltminister sollten das Ablaufdatum für Benzin- und Dieselmotoren festsetzen. Doch ein Koalitionskrach in Berlin machte ihre Sitzung in Luxemburg zur Zitterpartie.

Das Schicksal des Verbrennungsmotors schien bereits besiegelt. Ab 2035 sollen in der Europäischen Union nur noch Pkw und Kleintransporter zugelassen werden, die elektrisch betrieben werden. So hatte es die EU-Kommission vor einem Jahr in ihrem großen Klimaschutzpaket vorgeschlagen. So hat es das Europäische Parlament zu Monatsbeginn beschlossen. Die 27 EU-Staaten signalisierten ebenfalls Zustimmung. Die Sache schien gelaufen.

Doch dann trat der deutsche Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner auf den Plan und machte das vorgesehene Ende ...