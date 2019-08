Krise in Hongkong wird immer schlimmer

Hongkong steckt nach Ansicht Chinas wegen der anhaltenden Massenproteste in der angespanntesten Lage seit der Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an die Volksrepublik 1997. "Hongkongs Krise ... hält seit 60 Tagen an und sie wird schlimmer und schlimmer", sagte der ranghohe chinesische Regierungsvertreter Zhang Xiaoming am Mittwoch.

SN/APA (AFP)/ANTHONY WALLACE Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam ist unter Zugzwang