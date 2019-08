Krise in Italien: Weiteres Treffen für Dienstag geplant

In der Regierungskrise in Italien sollen in der kommenden Woche auch die Vorsitzenden der Fraktionen der Abgeordnetenkammer in Rom zusammenkommen. Kammerpräsident Roberto Fico habe den Termin für Dienstagmittag anberaumt, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Freitagabend. Am Montag sollen bereits die Fraktionsvorsitzenden des Senats zusammenkommen.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Innenminister Matteo Salvini fordert Neuwahlen