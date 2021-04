Krisengespräche zu Myanmar in Indonesien

In der indonesischen Hauptstadt Jakarta ist am Samstag die Vereinigung Südostasiatischer Staaten (ASEAN) zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen. Zentrales Thema ist die Lage im Mitgliedsland Myanmar, das nach einem Militärputsch und gewaltsam niedergeschlagenen Protesten nicht zur Ruhe kommt. Auch Junta-Chef General Min Aung Hlaing traf am Samstag in Jakarta ein. Seine Einladung war heftig kritisiert worden, Putsch-Gegner forderten sein Festnahme durch Interpol.

SN/APA/AFP/HANDOUT Die Beratungen haben begonnen