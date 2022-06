Krisengipfel mitten in der Idylle

Am Sonntag treffen sich die G7-Staatschefs auf Schloss Elmau in Bayern.

Seit Jänner hat Deutschland die Präsidentschaft der G7-Staaten inne und wie beim letzten Mal lädt die Bundesregierung die Mächtigen ins Schloss Elmau, ein Fünfsternehotel am Fuße des Wettersteingebirges in Oberbayern. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz wird die ersten anreisenden Gäste bereits am Samstagabend begrüßen. Nach Elmau kommen werden Emmanuel Macron (Frankreich), Mario Draghi (Italien), Fumio Kishida (Japan), Boris Johnson (GB), Joe Biden (USA) und Justin Trudeau (Kanada). Dazu kommen die Vertreter der von Scholz eingeladenen Gastländer Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal ...