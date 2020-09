Krisentreffen soll Spannungen in Brexit-Saga lösen

Nach dem jüngsten Vorstoß Londons zum Aushebeln des Brexit-Vertrags versuchen Großbritannien und die EU in einem Krisentreffen die Differenzen beizulegen. Dazu ist in London am Donnerstagmittag ein Gespräch zwischen dem Vizechef der EU-Kommission, Maros Sefcovic, und seinem britischen Kollegen Michael Gove geplant.

SN/APA (AFP/Archiv)/BEN STANSALL Johnson möchte sich über den Vertrag hinwegsetzen