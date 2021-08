Kristina Timanowskaja meldet sich zu Wort: "Es hätte eine Strafe auf mich gewartet"

Im Olympia-Skandal um die belarussische Sprinterin Kristina Timanowskaja leitete das Internationale Olympische Komitee am Dienstag eine Untersuchung ein. Die Sportlerin sollte nach kritischen Worten zur Rückkehr nach Minsk gezwungen werden.

Im olympischen Polit-Krimi um die belarussische Sprinterin Kristina Timanowskaja hat sich die Athletin selbst zu Wort gemeldet. Nach ihrer Kritik an Sportfunktionären ihres Landes sei ihr klargemacht worden, dass bei ihrer Rückkehr in ihr Heimatland auf jeden Fall irgendeine Art der Bestrafung auf sie warten würde, wie etwa ein Rauswurf aus dem Nationalteam, sagte die 24-Jährige der Nachrichtenagentur AP am Dienstag in einem Videointerview. "Und es gab auch wenig verschleierte Hinweise, dass mir noch mehr drohen würde."Timanowskaja hatte auf ihrem ...