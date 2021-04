Kritik an diskriminierenden Wahlrechtsreformen in den USA

Hunderte US-Unternehmenschefs, Organisationen und Milliardäre haben öffentlich Kritik an umstrittenen Wahlrechtsreformen in mehreren Bundesstaaten geäußert. "Damit die US-Demokratie für jeden von uns funktioniert, müssen wir das Wahlrecht für jeden von uns sicherstellen", heißt es in einer am Mittwoch in der "New York Times" und der "Washington Post" erschienenen zweiseitigen Anzeige. In Georgia setzte die Republikaner eine solche umstrittene Reform durch.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA ( Der Republikaner Brian Kemp ist Gouverneur von Georgia